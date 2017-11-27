В Мурманске пройдут мероприятия в честь столетия Независимости Финляндии

27 Ноября 2017 года, 14:28

ФИНЛЯНДИЯ/ 27 ноября/ БИ-ПОРТ – В 2017 году Финляндия отмечает 100-летний юбилей Независимости. Весь год в стране проводятся разные мероприятия. За пределами Финляндии дипломатические представительства организовывают мероприятия в рамках празднования столетия (Suomi-100).

В Мурманске в августе этого года уже проходил праздник Finnish Your Dinner, когда Мурманское отделение приглашало попробовать финскую еду: ржаной хлеб, булочки с корицей, черничный пирог и кофе. Мероприятия торжественно завершатся праздником Дня Независимости 6 декабря.

С 28 ноября по 3 декабря пройдет Неделя финского кино. На открытии будет представлен фильм-призёр «Самый счастливый день в жизни Олли Мяки». В программе также будут документальные фильмы, выставка об архитектуре, а на закрытие – детский фильм «Тату и Пату. Подмышки с корицей!».

5 декабря в 19:00 состоится праздничный юбилейный концерт Suomi-100 в Мурманской областной филармонии: финский флейтист Сами Юннонен выступит вместе с квинтетом филармонии. На концерте прозвучит лёгкая классическая музыка финских композиторов. Билеты на концерт распространяются бесплатно. Ограниченное количество есть в кассе Филармонии.

Приём в честь столетия со Дня Независимости пройдет 6 декабря: консул отмечает этот праздник вместе с самыми важными партнёрами и всеми, кто тесно сотрудничает с представительством, участвуя в разных проектах. На приём приглашаются губернатор Мурманской области, представители министерств, администрации города и представители МИД в Мурманске. Вход на приём только по пригласительным билетам.

20 декабря в 18:00 в консульстве состоится встреча Финского клуба. Каждый месяц его участники собираются на встречу, приглашаются изучающие финский язык, переводчики, учителя и все, кто интересуется Финляндией. На этот раз темой станет празднование Рождества в Финляндии и финские рождественские песни. Вход свободный.