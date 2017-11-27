Хибины вошли в топ-10 популярных в России мест для фрирайда

27 Ноября 2017 года, 19:21

КИРОВСК/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ – Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru определил самые популярные места России для фрирайда в зимнем сезоне. Рейтинг составлен по данным бронирования жилья туристами с 15 ноября 2017 года по 30 марта 2018 года.

Хибины попали в топ-10 мест для фрирайда. По данным Tvil.ru, отдых в Мурманской области в зимнем сезоне бронируют в среднем на четыре дня и тратят на проживания вдвоем менее трех тысяч рублей в сутки.

Кроме того, в рейтинг попали Шерегеш (Кемеровская область), Красная Поляна (Сочи), Домбай (Карачаево-Черкесия), Приэльбрусье (Кабардино-Балкария), Гора Белая (Нижний Тагил), Абзаково-Банное (Башкирия), Гора Соболиная (Байкальск), Мамай (Бурятия) и Камчатка.

Хибины также вошли в список лучших мест для встречи Нового года, в топ-5 горнолыжных курортов мира для отдыха с детьми, в список ярких мест в России для осенних путешествий и в подборку уголков страны, обязательных к посещению.