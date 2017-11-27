Спасатели и полицейские поспорили, кто первый спас пострадавшего при взрыве газа в Мурманске

27 Ноября 2017 года, 15:14

МУРМАНСК/ 27 ноября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске между двумя ведомствами может возникнуть конфликт на поприще геройства. Выяснилось, что у спасателей есть своё видение того, кто первым пришёл на помощь мужчине, пострадавшему в результате взрыва газа на улице Зелёной в минувшую пятницу. Ранее сообщалось, что двух сотрудников патрульно-постовой службы представят к награде: один из них организовал эвакуацию жильцов дома, а второй отправился в горящую квартиру вызволять пострадавшего.

Как стало известно «Би-порту», пожарные-спасатели убеждены, что первым на помощь мужчине пришёл именно их коллега, а не полицейский. Командир отделения ПСЧ-7 Первого отряда ФПС по Мурманской области прапорщик внутренней службы Сергей Скорняков случайно оказался рядом с местом происшествия в момент взрыва.

«Вечером он пошел забирать своего ребенка из детского сада, когда неожиданно услышал громкий хлопок и крики о помощи. Не раздумывая ни минуты, пожарный бросился в начинающую гореть квартиру. В ванной он увидел пострадавшего от пламени мужчину и стал выводить его из опасной зоны», - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

Уже после этого в квартире появились полицейские, которые вывели пострадавшего из квартиры и передали прибывшим медикам. Пожарного Скорнякова они приняли за одного из жильцов дома: одет он был в обычную одежду, а позднее и вовсе ушёл по далее по своим делам.

Как ранее сообщал «Би-порт», вечером 24 ноября в дома №78 на улице Зелёной произошёл взрыв газа, в результате которого произошёл пожар сразу в двух квартирах, а часть плиты дома была выбита ударной волной. С пожара были госпитализированы два человека: мужчина 1976 года рождения и женщина 1933 года рождения. При тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 125 человек и 36 единиц техники.