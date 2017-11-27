БПК «Вице-адмирал Кулаков» провел артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

МУРМАНСК/ 27 ноября/ БИ-ПОРТ – Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» 27 ноября провел боевые мероприятия в Баренцевом море.
Экипаж корабля на финальном этапе трёхмесячного похода выполнил ряд упражнений по плану боевой подготовки. Моряки провели артиллерийские стрельбы по условным воздушным целям. Перед выполнением упражнений военные отработали действия по учебной тревоге.
Накануне сообщалось, что БПК «Вице-адмирал Кулаков» вошёл в территориальные воды Российской Федерации.
Торжественная церемония встречи экипажа состоится завтра, 28 ноября в Североморске. Сегодня в Мурманск прибыл средний морской танкер Северного флота «Кама», который сопровождал военный корабль в дальнем походе.