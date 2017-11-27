В правительстве Мурманской области память Владимира Воротникова почтили минутой молчания

27 Ноября 2017 года, 16:12

МУРМАНСК/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ – Сегодня оперативное совещание в региональном правительстве Марина Ковтун начала с минуты молчания в память о безвременно ушедшем председателе комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области Владимире Воротникове.

Глава региона отметила, что контр-адмирал, моряк-подводник, настоящий русский офицер Владимир Михайлович Воротников был человеком, который превыше всего ставил долг и честь, ответственно подходил к выполнению любых задач как на военной, так и на гражданской службе.

Губернатор поручила оказать помощь и поддержку семье коллеги.

Владимир Воротников родился в 1957 году в Цивильске (Чувашия). В 2004-2013 годах занимал должность командира Гаджиевской базы подводных сил, а в 2013 возглавил комитет. Умер в Санкт-Петербурге 26 ноября.