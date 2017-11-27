Командующий Северным флотом поздравил морских пехотинцев с праздником

27 Ноября 2017 года, 16:33

РОССИЯ/ 27 ноября/ БИ-ПОРТ - Сегодня отмечается 312-я годовщина со дня создания регулярной морской пехоты Военно-Морского Флота России. Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов поздравил командование, а также личный состав отдела береговых войск и бригады морской пехоты с этим профессиональным праздником.

Командующий отметил заслуги морских пехотинцев в уходящем году. Все плановые мероприятия боевой и оперативной подготовки были ими выполнены с высоким качеством. Соединение морской пехоты Северного флота было признано одним из лучших в Военно-морском флоте по итогам учебного года.

Значительных успехов в 2017 году морские пехотинцы Северного флота добились во многом благодаря командиру бригады полковнику Валерию Федянину, погибшему при исполнении гуманитарной миссии в Сирийской Арабской Республике. Его имя вскоре присвоят противодиверсионному катеру проекта «Грачонок» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. Бронзовый бюст героя будет установлен на мемориальном комплексе погибшим морским пехотинцам в расположении соединения.