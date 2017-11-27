Министр природных ресурсов и экологии обсудил с Путиным природоохранные мероприятия

27 Ноября 2017 года, 16:45

МОСКВА/ 27 ноября/ БИ-ПОРТ – Сегодня состоялась рабочая встреча Владимира Путина и министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского. На встрече обсуждались актуальные вопросы природоохранной деятельности, в частности реализация мероприятий в рамках Года экологии.

В этом году были начаты крупные инфраструктурные природоохранные проекты, отметил Донской. По оценкам, около 500 млрд рублей будет потрачено на реализацию этих проектов, и уже в этом году будут реализованы мероприятия на 105 млрд. Кроме того, многие регионы уже начали реформу системы управления отходами. В 2019 году она должна начаться повсеместно.

«Мы акцент делаем на внедрение раздельного сбора и вторичной переработки отходов. И тоже хотел бы отметить, в этом году было принято решение о запрете захоронений отдельных видов отходов, полезных компонентов. Конечно, не всё повсеместно, но речь идёт о запрете захоронений металлолома с 2018 года, цветных металлов, с 2019 года – пластика, пластиковой упаковки, других видов отходов. И так каждый год отдельные виды отходов будут запрещаться к захоронению, в связи с этим необходимо будет вовлекать их уже во вторичный оборот и, соответственно, развивать сортировку», – сказал министр.

Что касается Мурманской области, то к концу года в районе Междуречья области планируется завершить строительство современного полигона по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Ранее сообщалось, что на юге области появится второй полигон, однако сейчас его строительство было признано нецелесообразным.

Кроме того, в этом году принято три приоритетных проекта: «Чистая страна», «Дикая природа России» и «Чистая Волга». По «Чистой стране» основной акцент делается на ликвидацию прошлого экологического ущерба. Уже запущено 25 проектов в 13 регионах, 10 проектов должны быть реализованы в этом году. В «Дикой природе» основной акцент на экологический туризм, и уже выбраны пилотные национальные парки.

Фото: пресс-служба Кремля