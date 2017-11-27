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Главная » НОВОСТИ » Бизнес представил первые планы по программе «Цифровая экономика РФ»
 
 
 
 
27 Ноября 2017 года, 20:00

Бизнес представил первые планы по программе «Цифровая экономика РФ»


РОССИЯ/ 27 ноября/ БИ-ПОРТ – В рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации» при координации Автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика» Центрами компетенций совместно с рабочими группами по направлениям «Нормативное регулирование» и «Информационная инфраструктура» представлены планы мероприятий на ближайшие три года.

Планы разработаны профессиональным и бизнес сообществом на площадках Центров Компетенций. Рабочими группами при АНО «Цифровая экономика» планы дополнены и верифицированы. Сейчас Министерство экономического развития и Министерство связи и массовых коммуникаций завершают их согласование с заинтересованными ведомствами. В ближайшее время планы будут направлены на рассмотрение на Подкомиссию по цифровой экономике при правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности и представлены на одобрение данной комиссией.

«Эксперты тематических рабочих групп Центра компетенций «Нормативное регулирование» выявили порядка 250 регуляторных барьеров, препятствующих развитию цифровой экономики. В 2018 и 2019 году мы планируем разработать и внести на рассмотрение Госдумы более 50 пакетов законопроектов, охватывающих как Гражданский и Налоговый кодексы, так и законы о персональных данных, об информации, о связи и другие нормативные документы. В случае принятия законопроектов граждане смогут проходить идентификацию без предъявления паспорта, более комфортно дистанционно взаимодействовать с судебными органами и медучреждениями, оплачивать платные дороги без очередей перед шлагбаумом. Новшества позволят повысить безопасность электронных сделок, уточнят статус криптовалют, ICO, а также пределы применения искусственного интеллекта», – отметил руководитель Центра Компетенций по направлению «Нормативное регулирование» председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов.

Для решения быстрых задач, снятия ключевых барьеров, которые непосредственно поименованы в проекте плана, в течение 2018 года будет подготовлено две концепции – комплексного правового регулирования и организации процесса управления изменениями. Задача первой из концепций – ответить на вопрос, как в целом будет развиваться законодательство, как будут взаимодействовать его отрасли, какие новые понятия нужны, какие субъекты и виды правоотношений возникают в ходе перехода в цифровую реальность. Туда же погружаются вопросы новых инструментов регулирования и экспериментирования с правовыми режимами, а также такие сложные темы, требующие широкого обсуждения, как регулирование киберфизических систем.

«Другая концепция будет решать ключевые организационные задачи – как собирается информация о качестве регулирования, каков механизм его постоянного изменения и адаптации, как решаются вопросы взаимодействия с международными площадками и сбора актуальной библиотеки знаний по тематике цифровой экономики. Также требуется сформировать наше видение направления развития человеческого капитала – какие компетенции в юридической сфере нам нужны, как нужно готовить кадры на государственной службе для качественного изменения культуры применения правовых норм на практике», – сказал заместитель министра экономического развития Савва Шипов.

Руководитель Центра компетенций по направлению «Информационная инфраструктура», вице-президент по стратегическим инициативам ПАО Ростелеком Борис Глазков отметил, что развитие беспилотного транспорта, платформ виртуальной реальности и биометрии, телемедицины, дистанционного образования, «умного» города может принести дополнительный прирост экономики от 0,4 до 0,9% ВВП в год. Таких амбициозных результатов можно достичь, только создав ИКТ-инфраструктуру, способную обеспечить текущие и перспективные потребности граждан, бизнеса и государства в передаче, хранении и обработке данных.

«Рабочая группа обсудила около 50 открытых вопросов и нашла для них оптимальные решения. Например, было предложено внедрять сети нового поколения 5G не только в городах «миллионниках», но и в отдельных отраслях экономики, отталкиваясь от наиболее перспективных сценариев применения. Конечно, еще многое предстоит сделать: продумать конкретные шаги по исполнению плана, актуализировать его с учетом специфики отдельных отраслей, отладить механизмы управления. Особенно приятно отметить, что документ подготовлен не «для галочки»: учтены мнения представителей бизнес-сообщества и в результате положения плана в полной мере соответствуют логике экономической целесообразности и практической возможности реализации», – заявил руководитель рабочей группы по направлению «Информационная инфраструктура», операционный директор ПАО «МегаФон» Анна Серебряникова.

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Козырев заметил, что план мероприятий по направлению «Информационная инфраструктура» направлен на решение трех ключевых задач: создание в России возможностей повсеместного подключения к сети для граждан и предприятий, создание межотраслевых цифровых платформ для работы с данными и существенное увеличение мощности российских центров обработки данных.

«С момента начала разработки планов Центры компетенций и рабочие группы при АНО «Цифровая экономика» стали площадкой, на которой осуществлялось взаимодействие всех заинтересованных сторон. В коллективном процессе разработки приняли участие сотни экспертов, представителей бизнеса и государственных структур. На текущем этапе у всех желающих есть возможность включиться в обсуждение и доработку подготовленных проектов планов. Документы размещены для ознакомления на regulation.gov.ru и на сайте АНО «Цифровая экономика» www.data-economy.ru», – сообщил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир.

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