Мурманск готовится к Новому году

27 Ноября 2017 года, 18:00

МУРМАНСК/ 27 ноября/ БИ-ПОРТ - Улицы Мурманска начали готовить к празднованию Нового года. С приходом полярной ночи город не утратит света и красок. Совсем скоро в любимых местах отдыха мурманчан будет установлено множество световых конструкций, ледяные горки и ледовые скульптуры, которые начнут радовать жителей заполярной столицы, создавая праздничный настрой.

Сегодня в центральном сквере Мурманска специалистами МАУК «Мурманские городские парки и скверы» состоялось пробное включение светодиодного фонтана, а также установка композиции «Времена года». Кроме того, началась установка четырех городских ёлок. Как и в прошлом году, праздничные деревья украсят каждый район Мурманска.

Скоро на площади Пять Углов начнется монтаж центральной ёлки. Церемония торжественного открытия назначена на 9 декабря.

АГМ