На ремонт дороги Кола-Лотта требуется более 300 млн рублей

27 Ноября 2017 года, 18:19

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 ноября/ БИ-ПОРТ – В Кольском районе обсудили реализацию проекта «Обустройство и ремонт автодороги «Кола – Верхнетуломский – МАПП «Лотта»». Участники круглого стола обсудили влияние проекта на окружающую среду, а также на экономику и развитие международных отношений Кольского района.

Ремонт автодороги был завялен на участие в программе приграничного сотрудничества Россия-ЕС «Коларктик 2014-2020». По итогам первого раунда он предварительно одобрен к финансированию. Предполагаемый бюджет – 4,5 млн евро (около 312 млн рублей). Реализация проекта рассчитана на 36 месяцев.

«Ремонт автомобильной дороги будет осуществляться по технологии холодного ресайклинга. Особое внимание будет уделено переработке и увеличению срока службы старого слоя дорожного покрытия, которое было разработано по уникальной в мире технологии специально для Мурманской области», - сообщили в администрации Кольского района.

Участники круглого стола отметили, что реализация проекта окажет положительное влияние на туристическую привлекательность Кольского района, развитие приграничной торговли и повышение занятости населения.