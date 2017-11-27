Власти Мурманска встретятся с жильцами дома, где взорвался газ

27 Ноября 2017 года, 17:04

МУРМАНСК/ 27 ноября/ БИ-ПОРТ – Сегодня в администрации Мурманска состоится встреча с жильцами подъезда, где в пятницу произошёл взрыв газа с последующим возгоранием. Об этом на оперативном совещании в правительстве Мурманской области сообщил глава городской администрации Андрей Сысоев.

«Сегодня в 17:30 состоится встреча с жильцами 6-го подъезда, чтобы разъяснить им порядок дальнейшей работы, предоставления маневренного фонда, выплаты компенсаций. К сожалению, это не первый подобный случай, так что методика отработана», – сообщил Андрей Сысоев.

Вечером 24 ноября в доме №78 на улице Зелёной произошёл взрыв газа, который повлёк за собой серьёзные повреждений конструкций дома: в квартире, где был очаг взрыва и возгорания, выбило одну из стен, треснула крыша. Дом обследовали специалисты, чтобы понять дальнейшую судьбу дома.

С пожара были госпитализированы два человека: мужчина 1976 года рождения и женщина 1933 года рождения. При тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 125 человек и 36 единиц техники.