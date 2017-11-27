В Мурманской области пьют меньше, чем в большинстве субъектах РФ

27 Ноября 2017 года, 18:30

РОССИЯ/ 27 ноября/ БИ-ПОРТ – Федеральный проект «Трезвая Россия» провел исследование, по итогам которого был опубликован независимый доклад «Рейтинг Трезвости Регионов - 2017».

Задачей экспертно-аналитического исследования является способствование повышению эффективности государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, по профилактике алкоголизма среди населения страны.

Регионами-трезвенниками в этом, как и в прошлом, году стали Чеченская республика, Ингушетия и Дагестан. А вот субъектами, население которых чаще всех в стране выпивает спиртосодержащие напитки, стали Республика Бурятия, Ненецкий АО и Магаданская область.

Мурманская область заняла в рейтинге 14 месте, тем самым опустившись на одну строчку ниже, чем в аналогичном рейтинге 2016 года.