В Кировске состоятся общественные слушания по благоустройству

27 Ноября 2017 года, 18:50

КИРОВСК/ 27 ноября/ БИ-ПОРТ – В администрации Кировска 28 ноября в 16:00 состоятся общественные слушания, сообщает ИПКА «Лавина».

Предметом обсуждения станет проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на ближайшие пять лет (2018-2022 годы). Её главная задача – повысить уровень благоустройства дворов и наиболее посещаемых городских территорий. Документ можно найти на официальном сайте администрации.

В 2018 году в Кировске планируют отремонтировать три двора. В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворов входят ремонт дворовых проездов, освещение территории, установка скамеек и урн. Дополнительные работы по благоустройству – озеленение, оборудование детских и спортивных площадок, парковок, площадок для выгула собак, устройство или капремонт лестниц и т.д.

Также в следующем году в программу будут внедрены новые федеральные стандарты благоустройства общественных городских пространств и дворовых территорий. В то же время уделят внимание вопросу создания индивидуального облика отдельных территорий, избегая формирования однородной и стандартизированной городской среды.

Собственники обязательно должны внести трудовой вклад в мероприятия по благоустройству. Например, убрать мусор, поучаствовать в озеленении, покраске и т.д. В рамках дополнительного перечня работ обязательно трудовое и финансовое участие собственников помещений. Доля финансового участия собственников должна быть не менее 1%.

Кроме того, в рамках программы отремонтируют центральную площадь Кировска. На реализацию муниципальной программы планируется потратить 17,87 млн рублей. Это консолидированная сумма: более 10 млн рублей из местного бюджета, 3,5 млн рублей – из регионального бюджета, почти 4 млн рублей – из федерального.

«Все решения, касающиеся благоустройства муниципальных территорий общего пользования, должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей города Кировска, дворовых территорий – с учетом мнения граждан, проживающих в многоквартирном доме...», – говорится в проекте документа.

В 2017 году по программе «Формирование современной городской среды» уже было отремонтировано три двора, а также поле Умецкого (Кукисвумчорр).

Всего в 2018 году на формирование современной городской среды в Мурманской области будет выделено 270 млн рублей, в том числе 120 млн рублей – средства федерального бюджета.