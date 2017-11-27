Пострадавший от взрыва газа в Мурманске находится в тяжёлом состоянии

27 Ноября 2017 года, 17:20

МУРМАНСК/ 27 ноября/ БИ-ПОРТ – Мужчина, пострадавший при взрыве газа в Мурманске, всё ещё находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Об этом «Би-порту» сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Ксения Кошелюк.

«Мужчина всё ещё в больнице. На сегодняшний момент состояние тяжёлое», - сообщили в ведомстве.

Также, по предварительным данным, причиной взрыва стала утечка бытового газа. Однако обстоятельства всё ещё предстоит установить специалистам.

«Причины, в результате которых такая утечка могла произойти и по чьей вине это случилось, в настоящее время устанавливается», - сказала Ксения Кошелюк.

Как ранее сообщал «Би-порт», сегодня в администрации Мурманска проходит встреча с жильцами пострадавшего от взрыва подъезда.