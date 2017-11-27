Жильцам подъезда, где взорвался газ, выплатят по 100 тысяч рублей

27 Ноября 2017 года, 17:50

МУРМАНСК/ 27 ноября/ БИ-ПОРТ – Граждане, которые проживали в подъезде №6 дома, где в пятницу произошёл взрыв газа, получат компенсацию в размере 100 тысяч рублей. Об этом сегодня сообщили глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.

«Понятно, что люди находятся в непростой жизненной ситуации, сегодня мы им объясним, что все жильцам шестого подъезда будет предоставлено маневренное жильё, будут выплачены компенсации в размере 100 тысяч рублей на каждую квартиру для первостепенных трат», - сообщил Сысоев.

Он добавил, что в пострадавшем подъезде были зарегистрированы 34 человека, в том числе четверо детей. По словам Сысоева, в некоторых семьях дети остались без тёплых вещей – им будет оказана дополнительная помощь.

Сейчас техническая комиссия выясняет, в каком состоянии находятся конструкции дома, оценивается степень повреждений.

«После этого будет выполняться проект по восстановлению дома и сами работы», - добавил Андрей Сысоев.

Отвечая на вопрос «Би-порта» о возможных технических причинах несчастного случая, сити-менеджер сообщил, что данный дом проверялся в регламентные сроки, и никаких замечаний в ходе проверок выявлено не было.

«Все предыдущие несчастные случаи были связаны с конкретными действиями жильцов», - добавил Сысоев.