В Мурманской области потеплеет до 0 градусов

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
Московский Комсомолец в Мурманске
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Балет «Щелкунчик» в исполнении солистов Государственного академического Большого театра Балет «Щелкунчик» в исполнении солистов Государственного академического Большого театра
Ростелеком реализует объекты недвижимости в центе Мурманска Ростелеком реализует объекты недвижимости в центе Мурманска
Филармония приглашает на концерт Альберта Жалилова «Нет спасенья от любви» Филармония приглашает на концерт Альберта Жалилова «Нет спасенья от любви»
Предпринимателей приглашают в Реестр объектов потребительского рынка Предпринимателей приглашают в Реестр объектов потребительского рынка
Спектакль-мелодрама «Лондонский треугольник», 29 ноября к/т «Атлантика» Спектакль-мелодрама «Лондонский треугольник», 29 ноября к/т «Атлантика»
 
 

Видеоновости16+

В Североморске-3 открылся центр «Мои документы»
 
 
 
 

Курсы валют 28.11.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
77,7244
-0,2400
1 USD
Доллар США
58,2773
-0,2545
1 EUR
Евро
69,4957
0,1648
10 NOK
Норвежских крон
71,5700
-0,3399
10 SEK
Шведских крон
70,3373
-0,1456
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

31 Августа 2017, 00:09
24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Рафаэль Кинтана
Рафаэль Кинтана:

Рафаэль Кинтана - менеджер по работе с клиентами ProfitWay Mexico, входящей в ГК TeleTrade, - рассказывает о мексиканских трейдерах, финансовой грамотности и своём пути на рынке Форекс

Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

Виктор Георги
Виктор Георги:

5 декабря в литературной гостиной Мурманской областной научной библиотеки состоится необычная презентация. Необычная в том, что заполярный читатель сможет принять участие в премьере сразу трех книг

Дмитрий Буткевич
Дмитрий Буткевич:

О «Спутнике над Мончегорском», о космосе в интерпретации современных художников и о важности таких выставок для маленьких городов «Би-порту» рассказал Дмитрий Буткевич – один из кураторов проекта, российский арт-критик, искусствовед, куратор, эксперт в области арт-антик-рынка

Юрий Киташин
Юрий Киташин:

О диверсификации, стартапах и новых видах товарной продукции рассказывает Юрий Киташин, первый заместитель генерального директора ПАО «Русская аквакультура»

 
 
 
 

Выбор редакции

Пострадавший от взрыва газа в Мурманске находится в тяжёлом состоянии
27 Ноября 2017, 17:20
Пострадавший от взрыва газа в Мурманске находится в тяжёлом состоянии
Власти Мурманска встретятся с жильцами дома, где взорвался газ
27 Ноября 2017, 17:04
Власти Мурманска встретятся с жильцами дома, где взорвался газ
Новые технологии позволят определить, кто «слил» в сеть ответы на ЕГЭ
27 Ноября 2017, 14:52
Новые технологии позволят определить, кто «слил» в сеть ответы на ЕГЭ
Заседание Госкомиссии по развитию Арктики пройдёт в Санкт-Петербурге 5 декабря
27 Ноября 2017, 13:47
Заседание Госкомиссии по развитию Арктики пройдёт в Санкт-Петербурге 5 декабря
 
 
 
 

Самое читаемое

Оперативники вновь пришли в правительство Мурманской области
27 Ноября 2017, 12:07
В Мурманске бухгалтер незаконно присвоила более 400 тысяч рублей
27 Ноября 2017, 11:00
Мурманчанин лишился крупной суммы денег по невнимательности
27 Ноября 2017, 19:00
Четверо на одного: неизвестные избили неизвестного в Североморске
27 Ноября 2017, 13:20
Спасатели и полицейские поспорили, кто первый спас пострадавшего при взрыве газа в Мурманске
27 Ноября 2017, 15:14
80-летие Мурманской области «обрастает» программой мероприятий
27 Ноября 2017, 13:06
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » В Мурманской области потеплеет до 0 градусов
 
 
 
 
28 Ноября 2017 года, 08:15

В Мурманской области потеплеет до 0 градусов


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 ноября/ БИ-ПОРТ - Кольский полуостров 28 ноября будет находиться под влиянием циклона, расположенного на юго-западе Баренцева моря. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, облачная с прояснениями погода, местами снег, мокрый снег, в отдельных районах налипание мокрого снега. Температура воздуха от 0 до -5 градусов, гололедица.

На западе Баренцева моря наблюдается ветер северо-восточный, северный 15-20 м/с. На северо-западе медленное обледенение судов.

Сегодня утром в Мурманске температура воздуха 0 градусов, ветер южный 6-9 м/с.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
В Мурманске мошенники выдают себя за газовщиков
2.
Хибины вошли в топ-10 популярных в России мест для фрирайда
3.
Закончено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Росляково
4.
Мурманчанин лишился крупной суммы денег по невнимательности
5.
В Кировске состоятся общественные слушания по благоустройству
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта