В Мурманской области потеплеет до 0 градусов

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 ноября/ БИ-ПОРТ - Кольский полуостров 28 ноября будет находиться под влиянием циклона, расположенного на юго-западе Баренцева моря. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, облачная с прояснениями погода, местами снег, мокрый снег, в отдельных районах налипание мокрого снега. Температура воздуха от 0 до -5 градусов, гололедица.
На западе Баренцева моря наблюдается ветер северо-восточный, северный 15-20 м/с. На северо-западе медленное обледенение судов.
Сегодня утром в Мурманске температура воздуха 0 градусов, ветер южный 6-9 м/с.