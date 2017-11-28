Агропарку в Алакуртти осталось ещё «чуть-чуть»

28 Ноября 2017 года, 08:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 ноября/ БИ-ПОРТ – Областные власти не теряют надежды всё-таки построить небезызвестный агропарк в Алакуртти. Проект планировалось запустить в 2015 году, но и на сегодняшний день оценить результат многолетней работы не представляется возможным. Состояние объектов инфраструктуры агропарка и ожидаемые сроки начала их работы обсуждали накануне в правительстве Мурманской области.

Проект «Агропарк Алакуртти» реализовывался в рамках программы «Коларктик». В рамках этого сотрудничества были построены гостевой дом на 18 мест и так называемый фермерский дом, по сути, являющийся кафе. Но изначально проектом предусматривалось, что в Алакуртти появятся также спортивно-оздоровительный комплекс, кемпинг для туристов. В посёлке должны были плотно заняться развитием сельского хозяйства. Агродеревня, как её называли, была призвана привлечь иностранных и российских туристов, а также дать стимул для развития бизнеса и социальной сферы.

Как рассказала министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова, в ноябре 2015 у ведущего партнера проекта – Мурманского регионального агентства поддержки малого и среднего бизнеса возник ряд проблем. В результате комплекс зданий в количестве двух штук в начале этого года был передан в муниципальную собственность посёлка.

«На сегодняшний день устранены недостатки, выявленные в работе инженерных систем: электроснабжения, водоснабжения, отопления и канализации. Региональное министерство экономического развития ежемесячно осуществляет мониторинг выполнения разработанной «дорожной карты» эксплуатации комплекса зданий агродеревни», - сообщила министр.

По словам и.о. главы администрации Алакуртти Анны Фоменко, уже состоялись переговоры с потенциальными инвесторами, проведена оценка объекта и подготовлена необходимая документация. Аукцион на право аренды будет проведён в ближайшее время.

На прошедшем накануне оперативном совещании губернатор Марина Ковтун поручила администрации Алакуртти обеспечить запуск в эксплуатацию комплекса зданий агродеревни в возможно короткие сроки.