Чиновники ответили на вопросы 180 северян в Единый день приёма граждан

28 Ноября 2017 года, 08:55

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 ноября/ БИ-ПОРТ - В ходе Единого дня приёма граждан, который прошёл на территории Мурманской области 23 ноября, было принято 180 северян, в том числе 129 – в органах местного самоуправления. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации. По результатам приёма дано 65 поручений и 115 устных разъяснений.

Самые многочисленные вопросы, как и в предыдущие годы, касаются сферы ЖКХ и социальной сферы, в части медицинского обслуживания, трудового законодательства и занятости населения.

12 декабря, в День конституции РФ, состоится Общероссийский день приёма граждан. В этот день северяне смогут обратиться в приёмную президента в Мурманской области, федеральные органы власти и их территориальные подразделения, исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления региона.