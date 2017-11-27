Судебные приставы вызвали «мужа на час»

28 Ноября 2017 года, 09:35

ЗАОЗЁРСК/ 28 ноября/ БИ-ПОРТ – Судебным приставам хитростью удалось выманить должника «на поверхность». Житель Заозёрска, задолжавший за услуги ЖКХ, никак не хотел идти на контакт с взыскателями.

«Мужчина не спешил погашать долг, всячески уклонялся от визита к судебному приставу. Попасть в квартиру должника не представлялось возможным, на звонки в дверь реакции не было», - сообщили «Би-порту» в УФССП по Мурманской области.

Судебным приставам мужчина говорил, что находится за пределами города, поэтому при всём желании не может явиться и оплатить задолженность. Однако его знакомые сообщили, что встречали его на улицах города.

В интернете было обнаружено объявление, в котором, так называемый «муж на час», предлагал свои услуги по мелкому ремонту бытовой техники. В объявлении был указан номер телефона должника.

Судебный пристав позвонила должнику, представившись одинокой женщиной, у которой вышла из строя электрическая проводка и попросила помочь с ее ремонтом. Должник принял заявку и прибыл по адресу вызова. Там его ждали судебные приставы.

Мужчина тут же погасил задолженность в полном объёме, и исполнительное производство было окончено.