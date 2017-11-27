Tele2 и фонд «Навстречу переменам» назвали финалистов конкурса социальных предпринимателей

28 Ноября 2017 года, 10:00

РОССИЯ/ 28 ноября/ БИ-ПОРТ – Подведены промежуточные итоги III Всероссийского конкурса социальных предпринимателей, организованного фондом «Навстречу переменам». В финал конкурса вышли 10 проектов из восьми регионов России – Москвы, Ростова-на-Дону, Пензы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Омска, Ижевска и Казани.

С 24 апреля по 23 июня 2017 года на конкурс фонда «Навстречу переменам» подали заявки более 400 социальных предпринимателей со всей России. Из них волонтеры Tele2 отобрали 171 проект. Затем сотрудники фонда и экспертный совет определили 51 лучшую работу.

Основные направления прошедших в полуфинал заявок – поддержка детей с особенностями развития и создание для них дополнительных возможностей. Часть проектов ориентирована на помощь приемным семьям и детям, оставшимся без попечения родителей. Ряд социальных предпринимателей предложили бизнес-идеи, посвященные работе с подростками и профориентации выпускников школ, а также поддержке и адаптации детей-мигрантов.

В финал вышли 10 лучших проектов. Их авторы 30 ноября приедут в Москву, где детское и взрослое жюри определит пять победителей. Пять финалистов получат от фонда «Навстречу переменам» начальное финансирование проекта на один год в размере 1,2 млн рублей. При этом все 10 финалистов получат информационную поддержку в своем регионе и консультационную помощь в формате инкубатора, где наставниками выступят сотрудники компаний-партнеров фонда.

Кроме того, 28 ноября Tele2 и фонд «Навстречу переменам» приглашают всех желающих принять участие во флешмобе «#ЩедрыйВторник». В рамках Международного дня благотворительности «#ЩедрыйВторник» любой желающий может сделать пожертвование и настроить ежемесячные платежи на сумму от 100 рублей в адрес фонда «Навстречу переменам». Все собранные средства будут направлены на гранты социальным проектам в сфере детства в рамках конкурса фонда.

У абонентов Tele2 также есть возможность принять участие в акции с помощью благотворительного сервиса. Для его подключения достаточно набрать на смартфоне USSD-команду *453# и нажать «Вызов». После этого каждый день с лицевого счета абонента будут списываться 5 рублей в пользу фонда «Навстречу переменам». Отключить сервис можно с помощью команды *453*0#.