Нормативные документы Мурманской области подвергнут антикоррупционной экспертизе

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 ноября/ БИ-ПОРТ – Нормативные правовые акты Мурманской области подвергнут антикоррупционной экспертизе в 2018 году. Соответствующее постановление подписала губернатор Марина Ковтун. Документом утверждён план-график экспертиз.
На 2018 год запланирована экспертиза 16 различных законов и постановлений. Среди них закон об организации транспортного обслуживания населения, постановление о списании безнадёжной задолженности по бюджетным кредитам, об арендной плате за землю и недвижимое имущество. Кроме того, на предмет коррупции проверят постановление о событийном туризме, о поддержки инновационных предприятий и о мерах поддержки медицинских работников.