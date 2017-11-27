Андрей Сысоев занял 26-е место в национальном рейтинге мэров

28 Ноября 2017 года, 10:41

РОССИЯ/ 28 ноября/ БИ-ПОРТ – Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве России подготовили новое исследование, посвященное оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров страны за октябрь-ноябрь 2017 года.

Его объектами являются мэры 88 городов России. Под «мэрами» понимаются избранные населением главы городов либо, при их отсутствии, те из руководителей, в официальной должности которых содержится определение «мэр». Муниципалитеты, для которых не подходят оба эти варианта, в рейтинге представляют руководители городских администраций.

Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, а так же заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Анкеты, рассылаемые экспертам, давали им возможность формально оценить работу мэра и предлагали обосновывать свои выводы. Подобные обоснования позволяют выявить причины успеха или неудачи муниципальных руководителей в глазах экспертов.

Лидерами рейтинга стали Сергей Собянин (Москва), Константин Полежаев (Белгород) и Ирек Ялалов (Уфа). Последнее, 88-е место, досталось Олегу Кузнецову (Чита).

Андрей Сысоев возглавил вторую группу рейтинга, заняв 26-е место. Многие эксперты оценивают его положение через призму якобы существующих у городских элит планов сместить губернатора. Также были учтены недовольство ОНФ подготовкой Мурманска к отопительному сезону и критика со стороны полпреда президента в СЗФО. Часть экспертов ссылаются на улучшение внешнего облика Мурманска в результате осуществления программы «Формирование комфортной городской среды», часть ссылается на данные, согласно которым более 60% горожан недовольны проделанной работой.

«Явно в пользу Андрея Сысоева трактуется информация о готовящемся переходе Мурманска к одноглавой модели управления. При таком развитии событий, большинство экспертов видят его главным претендентом на новую «объединённую» должность. По итогам ремонтного сезона мэрия смогла отчитаться о существенном увеличении, по сравнению с плановыми показателями, масштабов приведённой в порядок дорожной сети. Горячо поддержала часть экспертов позицию Андрея Сысоева в тех случаях, когда он расширял транспортные артерии за счёт создания дополнительных парковочных мест. В пользу городской администрации засчитаны работы по благоустройству набережной у Семёновского озера», – отмечает ЦИК «Рейтинг».