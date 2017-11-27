Мурманскому комплексному центру социального обслуживания – 30 лет

28 Ноября 2017 года, 11:22

МУРМАНСК/ 28 ноября/ БИ-ПОРТ - В Мурманске 1 декабря состоится торжественное мероприятие, посвященное 30-летию Мурманского комплексного центра социального обслуживания населения, которое пройдет в Детской театральной школе.

Сегодня Центр предоставляет социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, полустационарной форме, работает служба «Социальное такси» и пункт проката средств реабилитации. Получателями таких услуг являются пенсионеры, инвалиды, лица без определенного места жительства, освободившиеся из мест лишения свободы и другие граждане, столкнувшиеся с трудными жизненными обстоятельствами.

На мероприятии будут чествовать преданных своей профессии работников центра. Слова благодарности и значимости проделываемой работы прозвучат от депутатов Мурманской областной думы и городского совета, министерства социального развития Мурманской области, администрации города Мурманска.