Спасатели Мурманской области проводят инструктаж о безопасности в Новый год

28 Ноября 2017 года, 11:36

МУРМАНСК/ 28 ноября/ БИ-ПОРТ - В Мурманской области стартовала традиционная ежегодная акция «Новый год», в рамках которой главное управление МЧС проводит целый комплекс профилактических мероприятий, направленных на безопасность жителей и гостей Кольского Заполярья. Главная задача — напомнить об алгоритме действий в случае возникновения пожара.

Уже сейчас проводят противопожарные инструктажи с должностными лицами объектов, осуществляются рейды жилого сектора, профилактические осмотры зданий, помещений с наличием и работоспособностью автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения населения, первичных средств пожаротушения, состоянию противопожарного водоснабжения и путей эвакуации.