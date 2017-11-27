28 Ноября 2017 года, 12:12

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 ноября/ БИ-ПОРТ – На сегодняшний день транспортная карта 51 проходит тестовый период. По всей территории Мурманской области ограниченное количество пассажиров пользуются новым тарифом «Электронный кошелек» на такой карте.

«В тестовом периоде технические специалисты проверяют работоспособность системы, перевозчики оповещают кондукторов и обучают кассиров. Помимо этого готовится рекламная компания. Как только все звенья будут полностью готовы, Карта 51 выйдет в официальную продажу», – рассказали в ОАО «КГИЛЦ».

Карта 51 – это карта, разработанная для оплаты проезда по регулярным маршрутам, участвующим в системе. Приобрести ее можно будет в любом пункте пополнения карт. Для проезда карту необходимо своевременно пополнять.

Система электронного учета и оплаты проезда начала работать в полную силу в ноябре прошлого года.