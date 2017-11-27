Транспортная карта 51 проходит тестовый период

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
Московский Комсомолец в Мурманске
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Балет «Щелкунчик» в исполнении солистов Государственного академического Большого театра Балет «Щелкунчик» в исполнении солистов Государственного академического Большого театра
Ростелеком реализует объекты недвижимости в центе Мурманска Ростелеком реализует объекты недвижимости в центе Мурманска
Филармония приглашает на концерт Альберта Жалилова «Нет спасенья от любви» Филармония приглашает на концерт Альберта Жалилова «Нет спасенья от любви»
Предпринимателей приглашают в Реестр объектов потребительского рынка Предпринимателей приглашают в Реестр объектов потребительского рынка
Спектакль-мелодрама «Лондонский треугольник», 29 ноября к/т «Атлантика» Спектакль-мелодрама «Лондонский треугольник», 29 ноября к/т «Атлантика»
 
 

Видеоновости16+

Красота спасет мир
 
 
 
 

Курсы валют 28.11.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
77,7244
-0,2400
1 USD
Доллар США
58,2773
-0,2545
1 EUR
Евро
69,4957
0,1648
10 NOK
Норвежских крон
71,5700
-0,3399
10 SEK
Шведских крон
70,3373
-0,1456
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

3.5 м/с
давление 751.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

31 Августа 2017, 00:09
24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Рафаэль Кинтана
Рафаэль Кинтана:

Рафаэль Кинтана - менеджер по работе с клиентами ProfitWay Mexico, входящей в ГК TeleTrade, - рассказывает о мексиканских трейдерах, финансовой грамотности и своём пути на рынке Форекс

Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

Виктор Георги
Виктор Георги:

5 декабря в литературной гостиной Мурманской областной научной библиотеки состоится необычная презентация. Необычная в том, что заполярный читатель сможет принять участие в премьере сразу трех книг

Дмитрий Буткевич
Дмитрий Буткевич:

О «Спутнике над Мончегорском», о космосе в интерпретации современных художников и о важности таких выставок для маленьких городов «Би-порту» рассказал Дмитрий Буткевич – один из кураторов проекта, российский арт-критик, искусствовед, куратор, эксперт в области арт-антик-рынка

Юрий Киташин
Юрий Киташин:

О диверсификации, стартапах и новых видах товарной продукции рассказывает Юрий Киташин, первый заместитель генерального директора ПАО «Русская аквакультура»

 
 
 
 

Выбор редакции

Транспортная карта 51 проходит тестовый период
28 Ноября 2017, 12:12
Транспортная карта 51 проходит тестовый период
Андрей Сысоев занял 26-е место в национальном рейтинге мэров
28 Ноября 2017, 10:41
Андрей Сысоев занял 26-е место в национальном рейтинге мэров
Нормативные документы Мурманской области подвергнут антикоррупционной экспертизе
28 Ноября 2017, 10:19
Нормативные документы Мурманской области подвергнут антикоррупционной экспертизе
В Мурманске мошенники выдают себя за газовщиков
27 Ноября 2017, 19:45
В Мурманске мошенники выдают себя за газовщиков
 
 
 
 

Самое читаемое

Мурманчанин лишился крупной суммы денег по невнимательности
27 Ноября 2017, 19:00
Четверо на одного: неизвестные избили неизвестного в Североморске
27 Ноября 2017, 13:20
Спасатели и полицейские поспорили, кто первый спас пострадавшего при взрыве газа в Мурманске
27 Ноября 2017, 15:14
80-летие Мурманской области «обрастает» программой мероприятий
27 Ноября 2017, 13:06
Более 100 оленей попали под поезд на выходных в Норвегии
27 Ноября 2017, 15:41
В Мурманске мошенники выдают себя за газовщиков
27 Ноября 2017, 19:45
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Транспортная карта 51 проходит тестовый период
 
 
 
 
28 Ноября 2017 года, 12:12

Транспортная карта 51 проходит тестовый период


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 ноября/ БИ-ПОРТ – На сегодняшний день транспортная карта 51 проходит тестовый период. По всей территории Мурманской области ограниченное количество пассажиров пользуются новым тарифом «Электронный кошелек» на такой карте.

«В тестовом периоде технические специалисты проверяют работоспособность системы, перевозчики оповещают кондукторов и обучают кассиров. Помимо этого готовится рекламная компания. Как только все звенья будут полностью готовы, Карта 51 выйдет в официальную продажу», – рассказали в ОАО «КГИЛЦ».

Карта 51 – это карта, разработанная для оплаты проезда по регулярным маршрутам, участвующим в системе. Приобрести ее можно будет в любом пункте пополнения карт. Для проезда карту необходимо своевременно пополнять.

Система электронного учета и оплаты проезда начала работать в полную силу в ноябре прошлого года.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Мурманской области помогут поддержать многодетные семьи при рождении третьего и последующих детей
2.
Спасатели Мурманской области проводят инструктаж о безопасности в Новый год
3.
Нормативные документы Мурманской области подвергнут антикоррупционной экспертизе
4.
Приговор двум браконьерам из Мурманска вступил в законную силу
5.
Житель Оленегорска пытался подкупить сотрудника ДПС
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта