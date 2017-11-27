Мурманской области помогут поддержать многодетные семьи при рождении третьего и последующих детей

28 Ноября 2017 года, 12:30

МУРМАНСК/ 28 ноября/ БИ-ПОРТ – Председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым подписано распоряжение, которое позволит регионам с неблагоприятной демографической ситуацией продолжить в 2018 году поддержку семей при рождении третьего ребёнка или последующих детей. Документом утверждён перечень субъектов Федерации, в которых в 2018 году будут софинансироваться расходные обязательства, возникающие при установлении нуждающимся в поддержке многодетным семьям ежемесячной денежной выплатой. В числе регионов, которым будет оказана поддержка, есть и Мурманская область.

Напомним, что ранее министр социального развития области Сергей Мякишев заявил об установлении размера ежемесячных денежных выплат малоимущим семьям Заполярья. Расходное обязательство осуществляется за счет средств областного бюджета.