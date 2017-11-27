Нордавиа возобновляет регулярные рейсы из Мурманска в Санкт-Петербург

28 Ноября 2017 года, 13:00

МУРМАНСК/ 28 ноября/ БИ-ПОРТ - Авиакомпания «Нордавиа» возобновляет выполнение прямых регулярных рейсов по направлению Мурманск – Санкт-Петербург – Мурманск.

Первый регулярный рейс в Санкт-Петербург из Мурманска состоится 3 декабря. Рейсы будут выполняться с периодичностью пять раз в неделю – по вторникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Рейс вылетает из международного аэропорта Мурманск в 07:30 и прилетает в Санкт-Петербург в 09:20. Обратный рейс вылетает из Пулково в 20:50 и прилетает в 23:00. Минимальная стоимость билетов при перелёте в одну сторону составляет от 4 340 рублей с учётом топливного сбора.

Фото: М. Паламарчук