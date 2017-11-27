Директор школы в Кольском районе заработала на «мёртвых душах»

28 Ноября 2017 года, 13:15

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 28 ноября/ БИ-ПОРТ – В Кольском районе будут судить директора одного из образовательных учреждений. Жительницу Видяево обвиняют в присвоении чужого имущества.

По версии следствия женщина совершила хищение денежных средств, путем ежемесячного составления первичных учетных документов. В частности, она внесла в табель учёта рабочего времени сведения о якобы отработанном времени бывшим работником. В результате преступных действий бюджету Кольского района был причинен ущерб на сумму более 70 тысяч рублей. Ущерб был полностью погашен в ходе предварительного следствия.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Кольский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: Kremlin Press