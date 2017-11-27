Марина Ковтун принимает участие в 10-й Российско-Германской сырьевой конференции

28 Ноября 2017 года, 13:46

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 28 ноября/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Санкт-Петербурге начинает работу Российско-Германский сырьевой форум. Участие в нём принимает, в том числе, губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Заявленная тема конференции – «Открытость и доверие как ключевой элемент устойчивости Российско-Германских отношений в сырьевом секторе».

Конференция будет проходить в формате открытых дискуссий. Участниками дискуссий станут известные общественные и политические деятели, главы регионов, учёные, представители крупного бизнеса и профессиональных сообществ.

Своё участие в конференции подтвердили заместитель председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, премьер-министр Свободного государства Саксония Станислав Тиллих, министр экономики земли Бавария Ильзе Айгнер.