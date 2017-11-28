ГИБДД подтвердила право граждан снимать инспекторов ДПС на камеру

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
Московский Комсомолец в Мурманске
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Балет «ЩЕЛКУНЧИК», 7 января, к/т «Атлантика» Балет «ЩЕЛКУНЧИК», 7 января, к/т «Атлантика»
Ростелеком реализует объекты недвижимости в центе Мурманска Ростелеком реализует объекты недвижимости в центе Мурманска
Филармония приглашает на концерт Альберта Жалилова «Нет спасенья от любви» Филармония приглашает на концерт Альберта Жалилова «Нет спасенья от любви»
Предпринимателей приглашают в Реестр объектов потребительского рынка Предпринимателей приглашают в Реестр объектов потребительского рынка
Спектакль-мелодрама «Лондонский треугольник», 29 ноября к/т «Атлантика» Спектакль-мелодрама «Лондонский треугольник», 29 ноября к/т «Атлантика»
 
 

Видеоновости16+

«Крутящий момент»
 
 
 
 

Курсы валют 28.11.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
77,7244
-0,2400
1 USD
Доллар США
58,2773
-0,2545
1 EUR
Евро
69,4957
0,1648
10 NOK
Норвежских крон
71,5700
-0,3399
10 SEK
Шведских крон
70,3373
-0,1456
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

2.9 м/с
давление 750.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

31 Августа 2017, 00:09
24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Рафаэль Кинтана
Рафаэль Кинтана:

Рафаэль Кинтана - менеджер по работе с клиентами ProfitWay Mexico, входящей в ГК TeleTrade, - рассказывает о мексиканских трейдерах, финансовой грамотности и своём пути на рынке Форекс

Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

Виктор Георги
Виктор Георги:

5 декабря в литературной гостиной Мурманской областной научной библиотеки состоится необычная презентация. Необычная в том, что заполярный читатель сможет принять участие в премьере сразу трех книг

Дмитрий Буткевич
Дмитрий Буткевич:

О «Спутнике над Мончегорском», о космосе в интерпретации современных художников и о важности таких выставок для маленьких городов «Би-порту» рассказал Дмитрий Буткевич – один из кураторов проекта, российский арт-критик, искусствовед, куратор, эксперт в области арт-антик-рынка

Юрий Киташин
Юрий Киташин:

О диверсификации, стартапах и новых видах товарной продукции рассказывает Юрий Киташин, первый заместитель генерального директора ПАО «Русская аквакультура»

 
 
 
 

Выбор редакции

ГИБДД подтвердила право граждан снимать инспекторов ДПС на камеру
28 Ноября 2017, 14:21
ГИБДД подтвердила право граждан снимать инспекторов ДПС на камеру
Транспортная карта 51 проходит тестовый период
28 Ноября 2017, 12:12
Транспортная карта 51 проходит тестовый период
Андрей Сысоев занял 26-е место в национальном рейтинге мэров
28 Ноября 2017, 10:41
Андрей Сысоев занял 26-е место в национальном рейтинге мэров
Нормативные документы Мурманской области подвергнут антикоррупционной экспертизе
28 Ноября 2017, 10:19
Нормативные документы Мурманской области подвергнут антикоррупционной экспертизе
 
 
 
 

Самое читаемое

Пьяный житель Североморска изнасиловал 17-летнюю девушку
28 Ноября 2017, 12:00
Мурманчанин лишился крупной суммы денег по невнимательности
27 Ноября 2017, 19:00
Директор школы в Кольском районе заработала на «мёртвых душах»
28 Ноября 2017, 13:15
В Мурманске мошенники выдают себя за газовщиков
27 Ноября 2017, 19:45
Пострадавший от взрыва газа в Мурманске находится в тяжёлом состоянии
27 Ноября 2017, 17:20
В правительстве Мурманской области память Владимира Воротникова почтили минутой молчания
27 Ноября 2017, 16:12
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » ГИБДД подтвердила право граждан снимать инспекторов ДПС на камеру
 
 
 
 
28 Ноября 2017 года, 14:21

ГИБДД подтвердила право граждан снимать инспекторов ДПС на камеру


РОССИЯ/ 28 ноября/ БИ-ПОРТ – Госавтоинспекция направила в региональные подразделения письмо, разъясняющее право участников дорожного движения проводить фото- и видеосъемку, а также аудиозапись взаимодействия с сотрудником полиции. Документ, с которым ознакомились «Известия», подписал начальник ГИБДД Михаил Черников.

Как сказано в письме, норма, обязывающая сотрудника полиции не препятствовать съемке, действительно исключена из регламента, но это не означает, что водитель теперь не может включить камеру или диктофон.

«Данный вопрос в достаточной степени урегулирован действующим законодательством. Право граждан свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом закреплено в статье 29 Конституции Российской Федерации», — поясняется в документе.

Ограничение права на съемку регулируется законами «О чрезвычайном положении», «О военном положении», «О государственной тайне», «Об оперативно-розыскной деятельности» и некоторыми другими законодательными актами. Например, снимать полицейских запрещено во время проведения спецопераций и на засекреченных объектах.

«Положений, позволяющих сотруднику полиции запрещать участнику дорожного движения использование фото-, видео и звукозаписывающей аппаратуры без наличия предусмотренных законодательством Российской Федерации оснований, в административном регламенте не содержится», — отмечается в письме.

Председатель профсоюза сотрудников и ветеранов правоохранительных и силовых структур Алексей Лобарев считает, что право на съемку облегчает жизнь не только водителям, но и самим сотрудникам ГИБДД.

«Меньше провокаций со стороны водителей-нарушителей, меньше оскорблений сотрудников дорожной службы. Вторая сторона медали — это исключает коррупционную составляющую — поборы, договорные отношения. Здесь выигрывают обе стороны», — отметил Лобарев.

Новый административный регламент ГИБДД вступил в силу 20 октября. Одним из важных изменений стало возвращение пункта, разрешающего инспекторам проверять автомобили вне постов ДПС. Также введена отмена справок о ДТП.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
В Мурманске подвели итоги работы проекта «Городская среда»
2.
Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» завершил дальний поход
3.
В Кандалакше вступил в силу приговор местному жителю, осужденному за ряд тяжких преступлений
4.
Директор школы в Кольском районе заработала на «мёртвых душах»
5.
Жители Северо-Запада стали больше тратить на благотворительность
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта