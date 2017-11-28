ГИБДД подтвердила право граждан снимать инспекторов ДПС на камеру

28 Ноября 2017 года, 14:21

РОССИЯ/ 28 ноября/ БИ-ПОРТ – Госавтоинспекция направила в региональные подразделения письмо, разъясняющее право участников дорожного движения проводить фото- и видеосъемку, а также аудиозапись взаимодействия с сотрудником полиции. Документ, с которым ознакомились «Известия», подписал начальник ГИБДД Михаил Черников.

Как сказано в письме, норма, обязывающая сотрудника полиции не препятствовать съемке, действительно исключена из регламента, но это не означает, что водитель теперь не может включить камеру или диктофон.

«Данный вопрос в достаточной степени урегулирован действующим законодательством. Право граждан свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом закреплено в статье 29 Конституции Российской Федерации», — поясняется в документе.

Ограничение права на съемку регулируется законами «О чрезвычайном положении», «О военном положении», «О государственной тайне», «Об оперативно-розыскной деятельности» и некоторыми другими законодательными актами. Например, снимать полицейских запрещено во время проведения спецопераций и на засекреченных объектах.

«Положений, позволяющих сотруднику полиции запрещать участнику дорожного движения использование фото-, видео и звукозаписывающей аппаратуры без наличия предусмотренных законодательством Российской Федерации оснований, в административном регламенте не содержится», — отмечается в письме.

Председатель профсоюза сотрудников и ветеранов правоохранительных и силовых структур Алексей Лобарев считает, что право на съемку облегчает жизнь не только водителям, но и самим сотрудникам ГИБДД.

«Меньше провокаций со стороны водителей-нарушителей, меньше оскорблений сотрудников дорожной службы. Вторая сторона медали — это исключает коррупционную составляющую — поборы, договорные отношения. Здесь выигрывают обе стороны», — отметил Лобарев.

Новый административный регламент ГИБДД вступил в силу 20 октября. Одним из важных изменений стало возвращение пункта, разрешающего инспекторам проверять автомобили вне постов ДПС. Также введена отмена справок о ДТП.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов