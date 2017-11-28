В Мурманске состоялся третий областной Форум замещающих родителей

28 Ноября 2017 года, 14:36

МУРМАНСК/ 28 ноября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске состоялся третий региональный Форум замещающих родителей. Участие приняли более 280 семей, воспитывающих приемных детей.

Для участников работали консультативные площадки помощи. На мероприятии была представлена экспозиция плакатов, а также организована выставка «Дети должны жить дома».

Опекуны и попечители поделились друг с другом особенностями воспитания детей в их семьях, поговорили о волнующих проблемах. А также обсудили достижения в организации сотрудничества с различными органами.

Замещающие семьи, отличившиеся достижением хороших результатов в воспитании, участники конкурсов «Дети должны жить дома» и «Лучшая группа-семья» были отмечены наградами Министерства образования и науки заполярья и подарками от спонсоров.

Также была принята резолюция форума на 2018 год.