В Мурманске состоялся третий областной Форум замещающих родителей

МУРМАНСК/ 28 ноября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске состоялся третий региональный Форум замещающих родителей. Участие приняли более 280 семей, воспитывающих приемных детей.
Для участников работали консультативные площадки помощи. На мероприятии была представлена экспозиция плакатов, а также организована выставка «Дети должны жить дома».
Опекуны и попечители поделились друг с другом особенностями воспитания детей в их семьях, поговорили о волнующих проблемах. А также обсудили достижения в организации сотрудничества с различными органами.
Замещающие семьи, отличившиеся достижением хороших результатов в воспитании, участники конкурсов «Дети должны жить дома» и «Лучшая группа-семья» были отмечены наградами Министерства образования и науки заполярья и подарками от спонсоров.
Также была принята резолюция форума на 2018 год.