В Мурманске проходит международный форум «Креативные индустрии Арктического региона: опыт и перспективы развития»

28 Ноября 2017 года, 14:50

МУРМАНСК/ 28 ноября/ БИ-ПОРТ – В Мурманском Арктическом государственном университете пройдет форум «Креативные индустрии Арктического региона: опыт и перспективы развития». Форум будет проходить с 29 ноября по 1 декабря.

На мероприятии будут подниматься вопросы о развитии креативных индустрий Арктики и северного дизайна. Одно из направлений деятельности форума – роль опорных вузов. В перспективе планируется площадка для взаимодействия участников индустрии креативных технологий.

На открытии фестиваля будут присутствовать, министр развития промышленности и предпринимательства региона Ольга Кузнецова, ректор МАГУ профессора Андрея Сергеева.

В программе мероприятия мастер-классы, открытые лекции. Свои исследования представят специалисты из городов России и зарубежья

Открытие международного форума состоится 29 ноября в 10.00 в конференц-зале «Азимут» делового центра «Арктика».