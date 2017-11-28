Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» завершил дальний поход

28 Ноября 2017 года, 15:41

МУРМАНСК/ 28 ноября/ БИ-ПОРТ – БПК «Вице-адмирал Кулаков» завершил дальний поход. Сегодня в Североморске состоялась встреча корабля, который успешно завершил поставленные задачи похода. Командиром был капитан 1 ранга Андрей Клименко.

Поздравил экипаж с возвращением в родную базу, а также поблагодарил за службу и вручил награды вице-адмирал Николай Евменов.

«В новом учебном году экипаж ожидает не менее интенсивная боевая учёба и новые дальние походы в оперативно важные районы Мирового океана», – сказал о будущих мероприятиях вице-адмирал Николай Евменов.

Напомним, что ранее БПК «Вице-адмирал Кулаков» провел артиллерийские стрельбы в Баренцевом море.