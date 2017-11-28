В Мурманске подвели итоги работы проекта «Городская среда»

28 Ноября 2017 года, 15:50

МУРМАНСК/ 28 ноября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске подвели итоги по реализации проекта «Городская среда». В ходе мероприятия координаторы проекта подвели первичные итоги по работе за 2017 год.

На реализацию федерального проекта «Городская среда», в ходе ежегодного формирования государственного бюджета, было выделено 20 млрд. Мурманск является одним из 72 регионов, принимающих участие в проекте. Ключевой задачей «Городской среды» является поэтапное благоустройство дворовых территорий и знаковых мест массового отдыха, на основании обращений граждан.

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой подвёл первичные итоги по работе проекта за 2017 год. В Мурманской области в проекте приняли участие 29 муниципальных образований. За текущий год было облагорожено 29 общественных территорий и 65 дворов.

Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора затронул тему работы подрядных организаций. Отметив, что выполнение плановых работ должно заканчиваться до выпадения снега и начала отопительного сезона.

«Качественно ли работают подрядные организации? Далеко не все. Далеко не все качественно и вовремя справляются со своими контрактами. К таким подрядчикам, естественно, будем применять штрафные санкции» - сказал заместитель губернатора.