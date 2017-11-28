Центр современного искусства ROXY может закрыться

28 Ноября 2017 года, 16:04

МУРМАНСК/ 28 ноября/ БИ-ПОРТ – Открытое творческое пространство ROXY существует четыре года. За это время здесь было проведено около 300 социальных, благотворительных культурных событий: выставок, концертов, семинаров и т.д. Первое мероприятие – выставка «Искусство начинается с чуть-чуть» – состоялось 21 декабря 2013 года.

Тем не менее, 2 октября арендодатель уведомил об отказе в дальнейшем сотрудничестве в связи с «необходимостью использовать помещение для муниципальных нужд». Помещение передадут ДЮСШ№1 (их здание подлежит сносу). На данный момент вопрос о работе ROXY ещё не решен.

«Сейчас нам необходимо определить значимость и актуальность площадки ROXY», – сообщается в группе ROXY.

Фото из группы «ВКонтакте»