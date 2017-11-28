Сигареты снова могут подорожать

28 Ноября 2017 года, 18:00

РОССИЯ/ 28 ноября/ БИ-ПОРТ – В России могут зафиксировать цены на сигареты, которые увеличат их сегодняшнюю стоимость. Министерство финансов поддерживает введение минимальной розничной цены (МРЦ) на табачные изделия. Это следует из письма заместителя главы Минфина Ильи Трунина, с которым ознакомились «Известия».

Ведомство проанализировало предложенную табачными компаниями идею о введении единой минимальной розничной цены на сигареты. Трунин отметил, что «в настоящее время федеральный орган исполнительной власти, к компетенции которого относится вопрос об определении МРЦ на сигареты и папиросы, не определен». Он предложил отнести этот вопрос к полномочиям Министерства здравоохранения. В Минздраве отреагировали положительно.

«Предложение Минфина России поддерживается», — сказано в письме заместителя главы Минздрава Дмитрия Костенникова в аппарат правительства от 24 августа.

Министерство экономического развития и Министерстве сельского хозяйства не поддержали единую МРЦ на сигареты. Во-первых, по их мнению, нет обоснований для принятия предлагаемых мер. Во-вторых, установление единой минимальной розничной цены может оказать негативное влияние на российских производителей сигарет и папирос нижнего ценового сегмента. В аппарате вице-премьера Ольги Голодец отметили, что этот вопрос еще не рассматривался.