Почтальоны Мурманской области смогут принимать платежи на дому

28 Ноября 2017 года, 16:44

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 ноября/ БИ-ПОРТ – В Мурманский филиал Почты России поступило 80 мобильных почтово-кассовых терминалов (МПКТ), которые позволят клиентам осуществлять коммунальные и многие другие платежи, не выходя из дома.

Данная услуга рассчитана, прежде всего, на пожилых людей и маломобильные группы населения, которым почтальоны доставляют пенсии и социальные пособия на дом. МПКТ состоит из фискального регистратора, выдающего кассовый чек, и смартфона с предустановленным приложением, позволяющим выбрать необходимый вид платежа. Помимо услуг ЖКХ, с помощью МПКТ можно оплатить налоги, штрафы ГИБДД, сотовую связь, страховой полис, услуги кабельного телевидения и IP-телефонии, а также внести очередной платеж по кредиту любого банка.

«Помимо повышения доступности финансовых услуг, в использовании мобильных почтово-кассовых терминалов есть и еще одно важное преимущество, – отмечает директор макрорегиона Северо-Запад Почты России Виталий Дырдасов. – Прием платежей почтальонами на дому позволяет снизить нагрузку на отделения связи, которая именно в периоды выплаты пенсий и оплаты коммунальных счетов достигает пиковых значений. Таким образом, внедрение МПКТ способствует уменьшению количества людей в отделениях, повышая уровень сервиса одновременно для тех, кто пользуется услугами Почты России дома и для клиентов, непосредственно пришедших в отделение связи».

В ближайшее время МПКТ, прежде всего, поступят в те почтовые отделения области, на которые приходится наибольший объем принимаемых платежей и количество проживающих на территории обслуживания отделений пенсионеров.