За рождение первенца введут ежемесячные выплаты

28 Ноября 2017 года, 16:55

РОССИЯ/ 28 ноября/ БИ-ПОРТ – В России введут ежемесячную выплату на рождение первенца, заявил Владимир Путин на заседании координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей.

Пособие будет зависеть от размера прожиточного минимума ребенка, установленного в конкретном регионе. Его будут начислять, пока ребенку не исполнится полтора года. В среднем пособие составит в 2018 году 10 523 рубля, в 2019 году — 10836 рублей, в 2020 — 11 143 рубля. Выплата будет адресной, нововведение вступит в силу с января. Общие расходы на программу составят 144,5 миллиарда рублей за три года.

Подчеркивается, что введение выплат станет лишь одной из новых мер по поддержке российских семей.

«Нужна активная, последовательная работа по всем направлениям — и по снижению смертности, и по стимулированию рождаемости. Фактически нужно перезагрузить нашу политику демографического развития», — цитируют РИА Новости главу государства.