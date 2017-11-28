Почти 30 тысяч пенсионеров Заполярья воспользовались компенсацией проезда в 2017 году

28 Ноября 2017 года, 17:50

МУРМАНСК/ 28 ноября/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области неработающие пенсионеры получают компенсацию оплаты проезда к месту отдыха и обратно раз в два года, если планируемый для посещения населенный пункт находится на территории РФ.

Компенсацию можно получить заранее в виде талонов на приобретение билетов, обратившись в территориальный орган ПФР по месту жительства или в МФЦ. Также можно подать заявление через «Личный кабинет» на сайте ПФР.

В 2017 году компенсацию проезда уже получили более 21,9 тысяч жителей Мурманской области, из них 801 человек воспользовался талонами на приобретение билетов, а чуть больше 21 тысяч пенсионеров возместили фактические расходы. 40 заявлений было подано в электронном виде.