В Мурманске обсудили вопросы защиты прав инвалидов в муниципальных образованиях Мурманской области

28 Ноября 2017 года, 16:50

МУРМАНСК/ 28 ноября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске на III Региональной конференции «Равенство возможностей» подвели предварительные итоги решения обеспечения прав инвалидов на территории муниципальных образований региона. Мероприятие прошло в рамках двух очень важных дат — в этом году исполняется 25 лет со дня утверждения Генеральной Ассамблеей ООН Международного дня инвалидов и 5 лет со дня ратификации Конвенции о правах инвалидов Российской Федерации.

В работе данной конференции приняли участие большое количество человек. Это люди с ограниченными возможностями здоровья, а также председатель комитета по социальной политике и охране здоровья Мурманской областной Думы, министр социального развития региона, заместитель главы администрации Кольского района, уполномоченный по правам человека области и многие другие важные лица.

«Равенство возможностей» это не только подведение итогов календарного года организации конвенции о защите прав и достоинства инвалидов на территории Мурманской области, но еще и постановка задач на следующий год. Целью таких встреч является внимание широкой общественности к проблемам граждан с инвалидностью.

«В жизни доступность, транспорт, качество реабилитационных услуг, трудоустройство и социокультурная реабилитация остаются актуальными проблемами и все они должны решаться поэтапно. Если Вы помните, к таким выводам мы пришли еще на нашей первой Региональной конференции в 2015 году, - отметил министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев. - Знаете, самые большие изменения это изменения в нашем сознании. Да, мы всегда говорим, что есть определенные этапы, вопросы, которые не решались десятилетиями и их сложно решить сразу. Но то, что мы делаем, и то, что эти проблемы ставятся во главу угла работы многих ведомств, а не только одного министерства социального развития - это уже очень важно».