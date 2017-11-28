В Мончегорске развивается проект «Мончегорский поисковый отряд «Moncha – спас»

28 Ноября 2017 года, 18:40

МУРМАНСК/ 28 ноября/ БИ-ПОРТ – В Мончегорске в рамках проекта «Moncha – спас» был проведен учебный поисковый выход. В перспективе проекта создание группы молодых инициативных людей. Юноши и девушки, вступившие в отряд, будут проводить поисковые работы. Обучение группы проводит МЧС Мончегорска.

Одним из организаторов учебного выхода стала профессиональная аварийно-спасательная служба. Участники отряда изучили аспекты, важные для спасения пропавших людей.

Проект «Moncha – спас» реализуется в рамках конкурса проектов и программ молодежных и детских общественных объединений Мурманской области на 2017 год.