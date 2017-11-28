Ледокол «Илья Муромец» передадут ВМФ России 30 ноября

РОССИЯ/ 28 ноября/ БИ-ПОРТ – В Санкт-Петербурге на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» состоится церемония передачи ледокола ВМФ России. Событие произойдет в четверг, 30 ноября.
Ожидается, что в мероприятии примут участие главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королев, президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов и гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков.
Экипаж могут составить 32 человека. Автономность ледокола достигает 60 суток, а дальность хода – 12 тысяч миль. «Илья Муромец»" сможет преодолевать лед толщиной до 1,5 метра.
Ледокол заложили 23 апреля 2015 года, спустили на воду 10 июня 2016 года. На государственные испытания «Илья Муромец» вышел 5 октября.