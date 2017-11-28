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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » НОВОСТИ » Ледокол «Илья Муромец» передадут ВМФ России 30 ноября
 
 
 
 
28 Ноября 2017 года, 18:56

Ледокол «Илья Муромец» передадут ВМФ России 30 ноября


РОССИЯ/ 28 ноября/ БИ-ПОРТ – В Санкт-Петербурге на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» состоится церемония передачи ледокола ВМФ России. Событие произойдет в четверг, 30 ноября.

Ожидается, что в мероприятии примут участие главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королев, президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов и гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков.

Экипаж могут составить 32 человека. Автономность ледокола достигает 60 суток, а дальность хода – 12 тысяч миль. «Илья Муромец»" сможет преодолевать лед толщиной до 1,5 метра.

Ледокол заложили 23 апреля 2015 года, спустили на воду 10 июня 2016 года. На государственные испытания «Илья Муромец» вышел 5 октября.

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