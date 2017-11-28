В Мурманской области состоялся Форум по безопасности дорожного движения стран Баренцева региона

28 Ноября 2017 года, 19:40

МУРМАНСК/ 28 ноября/ БИ-ПОРТ - В рамках VI Мурманской Международной деловой недели состоялся Форум по безопасности дорожного движения, который объединил не только представителей Госавтоинспекции областного центра, министерства транспорта области, но и гостей из Швеции и Норвегии.

Оказалось, что у регионов с похожим климатом проблемы на дорогах являются схожими: превышение скорости, неиспользование ремней безопасности, управление автомобилем в нетрезвом виде. Социальные ролики, представленные иностранными друзьями, продемонстрировали болезненные для всех стран Баренцева региона дорожные темы.

Особенное внимание на форуме было уделено пешеходной безопасности и использованию светоотражателей. Во всех странах наезды на пешеходов составляют треть от общего количества ДТП, и, как выяснилось, участниками таких происшествий нередко становятся пожилые люди и подростки.

В ходе подобных дискуссий демонстрируются общие проблемы дорожной безопасности и необходимость их совместного решения. Представители Госавтоинспекции и администрации области сошлись в едином мнении о том, что определяющим фактором дорожной безопасности является ценностное сознание человека.