Таксист применил перцовый баллончик против двух нетрезвых мурманчанок

28 Ноября 2017 года, 17:17

МУРМАНСК/ 28 ноября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске проводится проверка по факту конфликта, который возник между двумя жительницами Мурманска и водителем такси. Заявительницы утверждают, что водитель напал на них с огнестрельным оружием, но у полиции иная версия произошедшего.

Как сообщили «Би-порту» в УМВД по Мурманской области, около 5 часов утра 25 ноября две посетительницы одного из мурманских баров вызвали такси и намеревались ехать в Колу. Предположительно они находились в состоянии алкогольного опьянения. Водитель, вероятно, заподозрил, что ввиду их состояния они могут не заплатить за поездку, поэтому попросил внести предоплату. Женщины платить заранее отказались, из-за чего произошёл конфликт.

Водитель попросил пассажирок покинуть машину, что произошло не сразу, и конфликт продолжился уже на улице. По информации полиции, водитель применил против женщин перцовый баллончик и покинул место происшествия. Потерпевшие были обслужены амбулаторно, а затем они сами обратились в полицию.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка. Водитель такси в настоящее время не установлен, поскольку женщины не запомнили ни номера машины, ни примет водителя. В случае установления личности водителя ему будет грозить административная ответственность.