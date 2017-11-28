Столбик термометра может опуститься до -13 градусов

29 Ноября 2017 года, 08:35

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 ноября/ БИ-ПОРТ - 29 ноября циклон сместится на центральную часть Баренцева моря, и Кольский полуостров окажется в малоградиентном барическом поле: местами пройдет снег, температура воздуха понизится. По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на территории области ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег. Температура воздуха -3-8 градусов, при прояснениях до -13 градусов, гололедица.

На западе Баренцева моря наблюдается ветер северо-восточный, северный, на юго-западе западный 15-20 м/с. На северо-западе - медленное обледенение судов.

На реках и водоёмах Мурманской области установился зимний режим.

Сегодня утром в Мурманске температура воздуха -7 градусов, ветер южный 5-7 м/с.