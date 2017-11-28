Новое кафе - новое меню

29 Ноября 2017 года, 09:10

МУРМАНСК/ 29 ноября/ БИ-ПОРТ - После кардинального ремонта старого бара «Якорь» к услугам мурманчан и гостей отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори Мурманск» открылось новое стильное кафе. Дизайн был разработан в головном офисе гостиничной цепочки Park Inn by Radisson. Мебель и светильники были изготовлены по специальному заказу в Германии, Испании и России.

В разработке меню для кафе «Якорь» принимал участие шеф-повар московского отеля «Radisson Blu Шереметьево» Bern Kirsch. Одновременно господин Kirsch является региональным шеф-поваром и отвечает за все отели Radisson в Восточной Европе и России.

Первые гости уже высказали свой восторг от «Салата с киноа, авокадо и горчично-лимонной заправкой», а также от десерта «Ванильный капкейк с сырным соусом».