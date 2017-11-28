ROXY создал петицию «Сохраните творческое пространство»

29 Ноября 2017 года, 09:50

МУРМАНСК/ 29 ноября/ БИ-ПОРТ – Центр современного искусства ROXY создал петицию на сайте Change.org с просьбой сохранить творческое пространство.

«Благодарим вас за активное участие в предыдущем опросе. Глядя на вашу заинтересованность и ответы на анкеты, мы решили подать петицию «о Сохранении творческого пространства», – сообщается в группе ROXY.

Напомним, 2 октября арендодатель уведомил об отказе в дальнейшем сотрудничестве в связи с «необходимостью использовать помещение для муниципальных нужд». Вопрос о работе ROXY ещё не решен.