В Мурманскую областную думу внесён закон о выплатах за первенца

29 Ноября 2017 года, 10:04

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 ноября/ БИ-ПОРТ – В Мурманскую областную думу внесён законопроект о ежемесячном пособии по уходу за первым ребенком до достижения им возраста полутора лет. На пособие смогут претендовать женщины в возрасте до 26 лет. Размер выплаты предлагается установить на уровне 14 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области.

«Ожидается, что ежемесячная денежная выплата станет дополнительным стимулом при принятии решения о рождении первенцев», - говорится в сообщении.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в стране появится новый вид поддержки рождения первенцев – ежемесячное пособие, размер которого будет зависеть от прожиточного минимума ребёнка. По итогам III квартала 2017 прожиточный минимум для детей в Мурманской области составил 14861 рубль.

Выплата будет адресной, нововведение вступит в силу с января. Общие расходы на программу составят 144,5 миллиарда рублей за три года.