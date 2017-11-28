В Мурманской ИК-17 оборудовали лучший тренировочный городок для служебных собак

МУРМАНСК/ 29 ноября/ БИ-ПОРТ – В УФСИН России по Мурманской области подвели итоги конкурса на лучшее обеспечение городка для тренировок служебных собак в регионе.
Представителями жюри конкурса стали сотрудники управления. Кроме основных условий конкурса принималось во внимание имущество, помогающее при подготовке собак. Также судьи оценивали уровень профессионализма кинологов и умения их подопечных.
По итогам конкурса победу одержал кинодром мурманской исправительной колонии №17. Призерами стали исправительная колония №23 пос. Ревда и ИК-18 пос. Мурмаши.
Руководителям были вручены грамоты соответствующих степеней.