Центр консалтинговых проектов представил программы профессионального развития для студентов на Дне Карьеры 1С

29 Ноября 2017 года, 10:45

МУРМАНСК/ 29 ноября/ БИ-ПОРТ - 27 ноября студенты Мурманского Арктического государственного университета узнали о возможностях прохождения практики и оплачиваемых стажировок на базе Центра консалтинговых проектов (ЦКП, входит в группу «ITПолюс»). Встреча прошла в рамках всероссийского Дня Карьеры, который ежегодно проводится фирмой 1С и направлен на привлечение талантливых выпускников технических и экономических факультетов.

Сотрудники Центра рассказали ребятам о структуре компании, о возможных направлениях работы, приоритетных знаниях и навыках, необходимых для успешной карьеры в сфере IT, а также провели небольшую викторину, победители которой получили призы. Перед участниками мероприятия выступила консультант Мария Павлова, пришедшая в штат после прохождения проекта «Школа стажера».

Проект «Школа стажера» успешно реализуется в ЦКП с 2009 года. За это время обучение и стажировки прошли около 30 студентов, из них более десяти человек работают в компании – программисты, аналитики информационных систем, консультанты по продуктам 1С.

– «Школа стажера» – это замечательная возможность для тех, кто учится на старших курсах ВУЗа, приобрести реальный опыт работы в проектной компании, увидеть изнутри, как функционирует отдел разработки, что такое техническая поддержка, какие рабочие процессы организованы во время внедрения автоматизированных систем, – рассказала студентам менеджер по кадрам ЦКП Ольга Дубровская. – Каждый, кто учится в нашей школе, сразу интегрирован в производственный процесс, выполняет ответственные задачи и получает опытных кураторов, которые посоветуют и подскажут, на что обратить внимание. Самых достойных после окончания «Школы стажеров» мы приглашаем заключить с компанией ученический договор и даем возможность получать стипендию.

Чтобы поступить в «школу» необходимо прислать резюме на адрес rabota@it-pole.com, и пройти собеседование с непосредственным руководителем и будущим куратором.

Подробнее о проекте «Школа стажера» можно узнать по телефону (8152) 69-27-00

а также на странице проекта.